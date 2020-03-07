TƏBİB проинформировало о пострадавших в результате оползня в Лерике

БАКУ/Trend/ - Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) распространило информацию о состоянии здоровья пострадавших в результате оползня в Лерике, передает в субботу Trend.

Согласно информации, два человека, пострадавших в результате оползня, помещены в больницу.

Один из них выписан домой после оказания амбулаторной медицинской помощи. Второй пострадавший находится под наблюдением врачей в больнице, однако, сообщается, что и его состояние удовлетворительное.

Напомним, что сегодня утром в селе Чаюрд Лерикского района произошел оползень, в результате чего разрушился дом, принадлежащий Арифу Алирзаеву. Сам Алирзаев скончался, другие члены семьи - Айан Ариф гызы Алирзаева 2014 года рождения и Гызгайыт Мирахад гызы Алиева 1988 года рождения получили повреждения. Они были немедленно доставлены в Лерикскую районную центральную больницу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)