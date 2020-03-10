Открытие ТЦ Dəniz Mall откладывается на неопределенное время

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана 10 марта обратился к отдельным структурам и гражданам с рекомендациями и призывами.

Как сообщили во вторник Trend в Штабе, исходя из этих призывов, а также в рамках поддержки упреждающих мер государства в направлении недопущения распространения в стране коронавируса, открытие Dəniz Mall, которое было запланировано на 12 марта, откладывается на неопределенное время.

Отметим, что с целью недопущения распространения коронавируса Оперативный штаб рекомендовал отдельным структурам не проводить в ближайшее время массовые мероприятия, отменить уже назначенные, а также гражданам рекомендуется избегать мест массового скопления людей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)