Открытие ТЦ Dəniz Mall откладывается на неопределенное время
БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана 10 марта обратился к отдельным структурам и гражданам с рекомендациями и призывами.
Как сообщили во вторник Trend в Штабе, исходя из этих призывов, а также в рамках поддержки упреждающих мер государства в направлении недопущения распространения в стране коронавируса, открытие Dəniz Mall, которое было запланировано на 12 марта, откладывается на неопределенное время.
Отметим, что с целью недопущения распространения коронавируса Оперативный штаб рекомендовал отдельным структурам не проводить в ближайшее время массовые мероприятия, отменить уже назначенные, а также гражданам рекомендуется избегать мест массового скопления людей.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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