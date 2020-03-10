Оперативный штаб: В Азербайджане завершили срок карантина и выписаны домой 312 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 312 человек завершили срок карантина и были выписаны домой, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
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