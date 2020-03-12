Минобразования Азербайджана о стипендиях студентов с аннулированной академической задолженностью
БАКУ/Trend/ - Минобразования Азербайджана прокомментировало вопрос о стипендиях студентов, у которых аннулирована академическая задолженность, сообщили в четверг в ведомстве в ответ на запрос Trend.
В министерстве напомнили, что время обучения студента, частично привлеченного к учебе, может быть продлено на 2 или более лет от нормативного срока обучения. Это создавало определенные трудности в получении ими стипендий в период выше нормативного срока обучения. Поэтому Правила стипендий касаются только студентов, полностью привлеченных к обучению.
На деревянном велосипеде из Греции в Азербайджан! Такого я в жизни не видел - интервью (ВИДЕО, ФОТО)
Лента новостей
Сахиба Гафарова: Приложу все усилия и знания для достойного исполнения обязанностей спикера парламента
Самир Шарифов: Наш госбюджет застрахован от зарубежных шоков и какие-либо серьезные влияния наблюдаться не будут
Микаил Джаббаров: Наша экономика обладает сильным финансовым иммунитетом и «подушкой» безопасности против любых внешних шоков
Эльман Рустамов: Резкое падение цен на нефть не оказало существенного влияния ни на торговый, ни на платежный баланс нашей страны
В Кабинете Министров состоялось совещание относительно положения на глобальном энергетическом рынке и его влияния на экономику страны