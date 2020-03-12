Минобразования Азербайджана о стипендиях студентов с аннулированной академической задолженностью

БАКУ/Trend/ - Минобразования Азербайджана прокомментировало вопрос о стипендиях студентов, у которых аннулирована академическая задолженность, сообщили в четверг в ведомстве в ответ на запрос Trend.

В министерстве напомнили, что время обучения студента, частично привлеченного к учебе, может быть продлено на 2 или более лет от нормативного срока обучения. Это создавало определенные трудности в получении ими стипендий в период выше нормативного срока обучения. Поэтому Правила стипендий касаются только студентов, полностью привлеченных к обучению.