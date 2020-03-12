В Баку газифицированы 112 жилых зданий
БАКУ/Trend/ - В этом году продолжается процесс приема к эксплуатации многих зданий в Баку, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз».
Производственное объединение проводит соответствующие меры в связи с этим.
Так, с 7 января по 29 февраля 2020 года газом обеспечены 5 097 квартир в 112 жилых зданиях».
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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