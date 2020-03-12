В Баку газифицированы 112 жилых зданий

БАКУ/Trend/ - В этом году продолжается процесс приема к эксплуатации многих зданий в Баку, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз».

Производственное объединение проводит соответствующие меры в связи с этим.

Так, с 7 января по 29 февраля 2020 года газом обеспечены 5 097 квартир в 112 жилых зданиях».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)