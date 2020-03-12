Некоторые археологические находки Нахчывана будут переданы в Национальный музей истории Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Некоторые археологические находки материального и культурного значения Нахчыванской Автономной Республики будут переданы в Национальный музей истории Азербайджана для постоянного хранения, сообщает Trend со ссылкой на Национальную академию наук.
Национальный музей истории Азербайджана готовится торжественно отпраздновать в этом году свое 100-летие. Соответствующим распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева подготовка к юбилею уже началась.
В рамках подготовительной работы обновляется музейная экспозиция, а фонды пополняются новыми материалами. После обращения директора музея академика Наили Велиханлы к председателю Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифу Талибову было решено предоставить музею некоторые археологические артефакты для постоянного хранения.
Археологические материалы, такие как глиняная посуда и их фрагменты, обнаруженные в памятниках Культепе I, Овчулартепеси, Дуздаг, Нахчывантепе и Оглангала, а также археологический материал, состоящий из одного фрагмента с клинописью были переданы в Археологический фонд Музея. Находки восходят к VI-I тысячелетиям до н.э.
Отметим, что эти находки являются ценными вещественными источниками, связанными с древней историей и богатой культурой региона, в том числе Азербайджана.
(Автор: Ильхама Исабалаева)