Некоторые археологические находки Нахчывана будут переданы в Национальный музей истории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Некоторые археологические находки материального и культурного значения Нахчыванской Автономной Республики будут переданы в Национальный музей истории Азербайджана для постоянного хранения, сообщает Trend со ссылкой на Национальную академию наук.

Национальный музей истории Азербайджана готовится торжественно отпраздновать в этом году свое 100-летие. Соответствующим распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева подготовка к юбилею уже началась.

В рамках подготовительной работы обновляется музейная экспозиция, а фонды пополняются новыми материалами. После обращения директора музея академика Наили Велиханлы к председателю Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифу Талибову было решено предоставить музею некоторые археологические артефакты для постоянного хранения.

Археологические материалы, такие как глиняная посуда и их фрагменты, обнаруженные в памятниках Культепе I, Овчулартепеси, Дуздаг, Нахчывантепе и Оглангала, а также археологический материал, состоящий из одного фрагмента с клинописью были переданы в Археологический фонд Музея. Находки восходят к VI-I тысячелетиям до н.э.

Отметим, что эти находки являются ценными вещественными источниками, связанными с древней историей и богатой культурой региона, в том числе Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева)