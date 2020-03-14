В выходные в Баку до 17 градусов тепла

БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные.

Как сообщили в пятницу Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе временами ожидаются осадки, местами снег. Ночью и утром кое-где туман. Ветер западный, местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью 4-9, днем 10-15 градусов тепла.

В Лянкяран-Астаринской зоне ночью и утром 14 марта, а также 15 марта местами ожидаются дожди. Утром в горах туман. Ветер северо-восточный. Температура воздуха ночью 5-10, днем 12-17, в горах ночью 4-6, днем 10-15 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне местами ожидается дождь, 15 марта преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, 14 марта с усилением. Температура воздуха ночью 5-10, днем 14-19 градусов тепла.

В низменных районах в основном без осадков, однако 14 марта в некоторых западных районах возможен дождь. Кое-где туман. Ветер западный, 14 марта с усилениями. Температура воздуха ночью 5-10, днем 14-19 градусов тепла.

В Нахчыванской АР местами ожидается дождь. Ночью и утром на горных территориях ожидается снег. Временами туман. Ветер западный, 14 марта с усилением. Температура воздуха ночью 2-7, днем 12-17 градусов тепла.

В Баку ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром кое-где туман. Умеренный южный ветер 15 марта сменится на северо-западный. Температура воздуха ночью 7-9, днем 14-17 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)