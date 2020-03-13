Информация об ограниченной продаже продуктов в магазинах является ложью - Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Информация об ограниченной продаже продуктов в магазинах является ложью.

Об этом, как передает в пятницу Trend, сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров для представителей СМИ в связи с коронавирусом пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

Он отметил, что за запретами, предпринятыми из-за коронавируса, будут следить соответствующие государственные органы: "Граждане также должны предоставлять информацию в соответствующие органы о нарушителях запрета. Главное то, чтобы общество не верило анонимам".

Мамедов добавил, что информация об ограниченной продаже продуктов в магазинах является ложью: "Работают также, как и работали раньше. Поскольку в основном вероятность заражения есть в кафе и ресторанах, эти объекты будут работать в специальном режиме. Аптеки и магазины будут продолжать работать в обычном режиме".

Напомним, сегодня оперативный штаб кабинета министров Азербайджана принял некоторые меры социальной изоляции, включая отмену всех массовых мероприятий, приостановку деятельности кинотеатров, музеев и театров, развлекательных центров, спортивных залов по всей стране и другие меры.

(Автор: Ильхама Исабалаева)