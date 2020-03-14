БАКУ/Trend/ - ПФК «Нефтчи» временно приостановил деятельность, сообщает в субботу Trend со ссылкой на сайт клуба.

В связи с решением Оперативного штаба при Кабмине и для снижения риска заражения коллектива клуба ПФК «Нефтчи» полностью приостановил деятельность на определенный срок.

Общественность будет проинформирована об очередных решениях и шагах клуба.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)