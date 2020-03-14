В Баку проводятся рейды в рамках мер по пресечению курения кальяна в объектах общепита (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба при Кабмине Департамент торговли и услуг г. Баку совместно с районными управлениями полиции осуществляет профилактические меры и проводит рейды по пресечению курения кальяна в объектах общепита, сообщает в субботу Trend.

Несмотря на соответствующие предупреждения о том, что курение кальяна может способствовать распространению ряда вирусных инфекций, использование кальяна было зафиксировано в некоторых кафе и ресторанах, к примеру, в кафе "Sehirli Çıraq", ресторане "Ağ ev" и других объектах в Сабаильском районе Баку.

Официальные лица департамента и правоохранительные органы сделали серьезные предупреждения владельцам этих объектов.

Рейды в этом направлении продолжаются.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)