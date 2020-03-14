В Азербайджане отозван из аптек некачественный препарат бельгийского производства
БАКУ /Trend/ - На «горячую линию» Центра аналитической экспертизы минздрава поступила жалоба от гражданина в связи с глазными каплями "Azarga", сообщает в субботу Trend со ссылкой на Центр.
Глазные капли были отправлены в лабораторию Центра.
Было установлено, что предъявленный образец не прошел регистрацию в государственном реестре лекарственных средств, и что фармакологические показатели препарата не соответствуют нормам.
В связи с этим Центр аналитической экспертизы направил дистрибьюторам и аптекам информацию об отзыве из аптек глазных капель "Azarga" серии 19F27AB со сроком годности до октября 2021 г. бельгийского производителя "Alcon-Couvreur N.V".
(Текст: Кямаля Сеидова)
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