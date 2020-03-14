Введены ограничения в связи с интервалом в очередях в торговых центрах

Общество 14 марта 2020 23:25 (UTC+04:00)
Введены ограничения в связи с интервалом в очередях в торговых центрах

БАКУ /Trend/ - В связи с угрозой коронавируса в Азербайджане в течение месяца в торговых центрах, перед кассой или в других местах скопления, очереди должны быть организованы с сохранением двухметрового расстояния между гражданами.

Как передает Trend, это отражено в правилах, установленных Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана о деятельности торговых центров по борьбе с COVID-19.

В то же время персонал торговых центров должен быть обеспечен специальной одеждой, а трудовая деятельность больных сотрудников должна быть временно ограничена.

Отметим, что были обнародованы правила деятельности торговых центров в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Оперативным штабом принято решение в месячный срок отложить массовые мероприятия и с 14 марта 2020 года с 00:00 на территории страны ввести некоторые меры социальной изоляции. В правилах мероприятиях отмечается, что деятельность торговых центров, действующих по стране, будет осуществляться с соблюдением соответствующих правил.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Казахстане принято решение о временном приостановлении деятельности центра «Хоргос»
В Казахстане принято решение о временном приостановлении деятельности центра «Хоргос»
Утвержден туркменский состав межправкомиссии по экономическому сотрудничеству с Азербайджаном
Утвержден туркменский состав межправкомиссии по экономическому сотрудничеству с Азербайджаном
В Туркменистане осуществляются меры по дальнейшему увеличению производства ряда сельхозкультур
В Туркменистане осуществляются меры по дальнейшему увеличению производства ряда сельхозкультур
Loading Bars
Лента новостей
Правительством Грузии приняты новые решения в рамках мероприятий по превенции распространения коронавируса Грузия 00:07
Президент Ирана призвал мировых лидеров способствовать отмене санкций на фоне коронавируса Общество 14 марта 23:49
В торговых центрах в Баку будут измерять температуру всем посетителям Общество 14 марта 23:39
В Румынии с 16 марта введут чрезвычайное положение Европа 14 марта 23:27
Введены ограничения в связи с интервалом в очередях в торговых центрах Общество 14 марта 23:25
Число случаев заражения коронавирусом в Германии достигло 4233 Европа 14 марта 23:25
В торговых центрах будет запущена служба доставки продуктов Общество 14 марта 23:15
В Баку выбрали Azerbaycan Sinema Güzeli 2020 (ФОТО) Стиль 14 марта 22:44
Опубликованы правила работы для торговых центров в Азербайджане Общество 14 марта 22:22
Распространители слухов о "закрытых магазинах" будут строго наказаны - оперативный штаб Общество 14 марта 22:19
В Азербайджане госструктуры в праздничные дни будут работать в обычном режиме Азербайджан 14 марта 21:49
У сотрудника штаб-квартиры ООН в Женеве выявили коронавирус В мире 14 марта 21:12
Всемирный день поэзии в Латвии посвятили творчеству Насими (ФОТО) Культура 14 марта 20:54
Азербайджан временно отменяет несколько международных авиарейсов Общество 14 марта 20:18
Микаил Джаббаров: В Азербайджане имеется достаточный запас продовольствия и других товаров (ВИДЕО) Экономика 14 марта 19:45
Число зараженных коронавирусом в Австрии выросло до 655 человек Европа 14 марта 19:27
Иордания прекратит авиасообщение со всеми странами мира Арабские страны 14 марта 19:16
Индия официально объявила вспышку коронавируса бедствием Другие страны 14 марта 19:08
В Нахчыванской АР выросло производство сельскохозяйственной продукции Бизнес 14 марта 19:00
Cостоялся телефонный разговор между Президентами Азербайджана и Турции Политика 14 марта 18:53
Азербайджанская компания увеличит производство бурового оборудования Бизнес 14 марта 18:48
Исполнительница роли Фурцевой в сериале "Магомаев" сделала "запрос" во Вселенную, чтобы приехать в Баку – эксклюзивное интервью (ФОТО) Интервью 14 марта 18:38
Азербайджанская компания о планах экспорта молочной продукции Бизнес 14 марта 18:21
В Казахстане принято решение о временном приостановлении деятельности центра «Хоргос» Казахстан 14 марта 18:15
Азербайджанский производитель о планах производства молочной продукции Бизнес 14 марта 17:56
В январе-феврале выросли показатели ВВП Нахчыванской АР Бизнес 14 марта 17:54
Бакинский книжный центр представил проект в новом формате (ФОТО) Культура 14 марта 17:51
ВС Армении обстреляли жилые дома и автомобили в Газахе - Госпогранслужба Азербайджана Политика 14 марта 17:43
В Баку арестованы лица, занимавшиеся незаконным обменом валюты Происшествия 14 марта 17:35
Азербайджанские ковры в коллекции Музея турецкого и исламского искусства (ФОТО) Культура 14 марта 17:18
Доходы мобильных операторов в Нахчыванской АР возросли Бизнес 14 марта 17:17
Центры Службы "ASAN" и "ASAN Kommunal" переходят на особый режим работы Общество 14 марта 17:08
Иран поблагодарил Азербайджан за помощь в борьбе с коронавирусом Политика 14 марта 17:07
Отменен открытый турнир по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной Общество 14 марта 17:03
В Азербайджане отозван из аптек некачественный препарат бельгийского производства Общество 14 марта 16:54
Пакистан закрыл границу с Ираном Общество 14 марта 16:41
Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание Политика 14 марта 16:34
Внешнеторговый оборот Нахчыванской АР вырос Бизнес 14 марта 16:19
В Баку проводятся рейды в рамках мер по пресечению курения кальяна в объектах общепита (ФОТО) Общество 14 марта 16:08
Афлатун Амашев: Медиа должны динамичнее работать в условиях мер социальной изоляции Политика 14 марта 15:55
Утвержден туркменский состав межправкомиссии по экономическому сотрудничеству с Азербайджаном Туркменистан 14 марта 15:34
В Туркменистане осуществляются меры по дальнейшему увеличению производства ряда сельхозкультур Бизнес 14 марта 15:30
В клинике АМУ нет больных коронавирусом пациентов Общество 14 марта 14:57
AZAL объявил об условиях возврата и обмена билетов на авиарейсы в направлении Украины Общество 14 марта 14:55
Айдын Гулиев: Распространение лживой информации на фоне превентивных мер в связи с угрозой коронавируса является провокацией Политика 14 марта 14:53
Утверждена Госпрограмма по развитию архивного дела в Нахчыванской АР на 2020-2025 гг. Политика 14 марта 14:44
Агентство пищевой безопасности объявило правила для кафе и ресторанов в связи с коронавирусом Общество 14 марта 14:44
Азербайджанская IT-компания является победителем тендеров ВБ по международным проектам ИКТ 14 марта 14:37
В Иране за сутки от коронавируса скончались 97 человек Общество 14 марта 14:34
В Тихом океане произошло сильное землетрясение Другие страны 14 марта 14:24
Комитет по работе с диаспорой Азербайджана обратился к азербайджанцам мира Общество 14 марта 14:23
Норвежцам рекомендовали воздержаться от поездок за границу Европа 14 марта 14:16
ПФК «Нефтчи» временно приостановил деятельность Общество 14 марта 13:54
В Грузии подтверждены пять новых случаев заражения коронавирусом Грузия 14 марта 13:42
Климат Азербайджана позволяет обеспечить 30%-ю долю ВИЭ в электроэнергии - эксперт Политика 14 марта 13:40
Ливан закрыл сухопутные границы из-за коронавируса Арабские страны 14 марта 13:39
Изменен график пассажирского поезда Баку-Тбилиси-Баку Общество 14 марта 13:38
Развитие института независимых экспертов - залог функциональности агрострахования Экономика 14 марта 13:36
Первый миллион представительницы Азербайджана на "Евровидении" Самиры Эфенди (ВИДЕО) Интересное 14 марта 13:36
Азербайджан осуществляет высокоэффективные меры по охране здоровья граждан - объединение Общество 14 марта 13:33
В Греции зарегистрировали вторую смерть от коронавируса Европа 14 марта 13:31
В воскресенье в Баку будет до 15 градусов тепла Общество 14 марта 13:14
Главный эпидемиолог: Меры социальной изоляции предотвратят обострение эпидемиологической ситуации в Азербайджане Общество 14 марта 13:12
Россия приостановит пропуск иностранцев из Польши и Норвегии Россия 14 марта 13:06
Китай готов продолжать помощь Ирану в борьбе с коронавирусом Другие страны 14 марта 12:58
Узбекистан реформирует строительную отрасль Строительство 14 марта 12:55
Обзор рынка капитала Грузии за неделю Финансы 14 марта 12:49
США передали Казахстану гуманитарную помощь в связи с коронавирусом Казахстан 14 марта 12:45
В Узбекистане объявлен грантовый конкурс на разработку лекарства от коронавируса Узбекистан 14 марта 12:43
Уранодобывающая компания Казахстана закупит электроды Тендеры 14 марта 12:35
В Туркменистане планируется проведение конкурса инновационных проектов Туркменистан 14 марта 12:29
Первый инфицированный коронавирусом в Грузии пошел на поправку Грузия 14 марта 12:21
Госагентство о выгодах развития альтернативной энергетики для Азербайджана Энергетика 14 марта 12:17
Сегодняшняя статистка ВОЗ по коронавирусу в мире Общество 14 марта 12:07
В кассовых центрах Нацбанка Грузии проводятся меры по дезинфекции Финансы 14 марта 12:06
Трое заразившихся граждан Азербайджана прошли лечение в клиниках спецрежима и выписаны - Оперативный штаб Общество 14 марта 12:03
В перспективе автозавод Haval планирует поставки внедорожников в Азербайджан Транспорт 14 марта 11:53
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выдал 150 электронных разрешений на аренду жилья Бизнес 14 марта 11:50
Единая информационная система - основа эффективного внедрения механизма аграрного страхования Экономика 14 марта 11:37
Узбекистан вступил в Совет по промышленной безопасности СНГ Узбекистан 14 марта 11:22
В Азербайджане учебу в магистратуре студентов, потерявших родителей, оплатит государство Общество 14 марта 11:20
TƏBİB: Специалисты ВОЗ посетили клиники и лаборатории Азербайджана Общество 14 марта 11:18
Новая Зеландия введет обязательный карантин для прибывающих в страну Другие страны 14 марта 11:16
В Румынии зарегистрировали 95 случаев заражения коронавирусом Европа 14 марта 11:15
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 14 марта 11:14
В Азербайджане закрыт ряд туристических объектов Общество 14 марта 11:14
Узбекистан увеличивает число вагонов столичного метро Транспорт 14 марта 10:59
Ограничено автобусное сообщение Азербайджана с Грузией - Госслужба Общество 14 марта 10:57
Си Цзиньпин соболезнует Ирану, Италии и Южной Корее из-за коронавируса Другие страны 14 марта 10:53
Грузинская валюта достигла нового исторического минимума Финансы 14 марта 10:51
Обзор рынка драгметаллов Азербайджана за неделю Финансы 14 марта 10:50
С сегодняшнего дня закрываются музеи «Ичеришехер» Общество 14 марта 10:46
Азербайджан находится в процессе серьезных политических и экономических реформ - российский эксперт Политика 14 марта 10:42
День Муслима Магомаева на Первом канале России Культура 14 марта 10:39
Президент Чили заявил о принятии пакета мер по борьбе с коронавирусом Другие страны 14 марта 10:35
Пентагон ввел ограничения на перемещение военных из-за коронавируса США 14 марта 10:35
Минэкономики: В Грузии проблем с запасами продуктов нет Бизнес 14 марта 10:24
В Баку проведен рейд по незаконным пунктам забоя скота (ФОТО) Общество 14 марта 10:24
В Турции зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом В мире 14 марта 10:18
Число случаев инфицирования коронавирусом в Казахстане растет Казахстан 14 марта 10:12
Все новости