Введены ограничения в связи с интервалом в очередях в торговых центрах

БАКУ /Trend/ - В связи с угрозой коронавируса в Азербайджане в течение месяца в торговых центрах, перед кассой или в других местах скопления, очереди должны быть организованы с сохранением двухметрового расстояния между гражданами.

Как передает Trend, это отражено в правилах, установленных Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана о деятельности торговых центров по борьбе с COVID-19.

В то же время персонал торговых центров должен быть обеспечен специальной одеждой, а трудовая деятельность больных сотрудников должна быть временно ограничена.

Отметим, что были обнародованы правила деятельности торговых центров в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Оперативным штабом принято решение в месячный срок отложить массовые мероприятия и с 14 марта 2020 года с 00:00 на территории страны ввести некоторые меры социальной изоляции. В правилах мероприятиях отмечается, что деятельность торговых центров, действующих по стране, будет осуществляться с соблюдением соответствующих правил.