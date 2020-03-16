В центрах службы ASAN будет устранен ряд ограничений – Ульви Мехтиев
БАКУ/Trend/ - Ограничения по регистрации, оказываемые в сферах налогов и имущественных вопросов в центрах службы ASAN, скоро будут устранены.
Об этом сказал председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев, сообщает в понедельник Trend.
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