"Служба ASAN" переходит в онлайн-режим работы
БАКУ /Trend/ - Руководствуясь решениями Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана в связи с текущей ситуацией, Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям внесло существенные изменения в режиме работы, передает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство.
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