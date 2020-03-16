"Служба ASAN" переходит в онлайн-режим работы

БАКУ /Trend/ - Руководствуясь решениями Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана в связи с текущей ситуацией, Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям внесло существенные изменения в режиме работы, передает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство.