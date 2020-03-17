Конституционный суд Азербайджана приостановил прием граждан
БАКУ /Trend/ - Конституционный суд (КС) Азербайджана распространил информацию о применении временного рабочего режима.
Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на КС, для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и учитывая соответствующие рекомендации Оперативного штаба при Кабмине, в Конституционном суде временно будут применены нижеследующие правила работы:
- заседания Пленумов Конституционного суда временно будут проводиться посредством письменных процедур;
- прием граждан временно приостанавливается;
- граждане могут обращаться посредством сайта Конституционного суда www.constcourt.gov.az , а также отправлять заявления и жалобы по почте.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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