В Международном аэропорту Гейдар Алиев рейсы будут обслуживаться через Терминал 2

БАКУ /Trend/ - В связи с сокращением числа полетов, выполняемых в Международном аэропорту Гейдар Алиев, с 00:00 24 марта все рейсы будут обслуживаться через второй терминал (Tерминал 2), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Отметим, что все структуры «Азербайджанских Авиалиний» в рамках мер борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) продолжают работать в усиленном режиме и в тесном контакте с правительственными структурами.

(Текст: Кямаля Сеидова)