Минфин Азербайджана начал работать в онлайн-режиме

БАКУ /Trend/ - Министр финансов Самир Шарифов подписал приказ о дополнительных мерах в связи с пандемией коронавируса, сообщает во вторник Trend.

В приказе говорится, что необходимо отдавать предпочтение проведению заседаний, совещаний и собраний исключительно по телефону и интернету.

В случае, если у сотрудников министерства и членов их семей будут проявляться симптомы гриппа, простуда, слабость и другие подобные признаки, этим лицам запрещается выходить на работу.

Также в приказе подчеркивается важность непрерывного обеспечение работы «горячих линий» министерства.

Все командировки приостанавливаются за исключением случаев острой необходимости.

В случаях острой необходимости в командировке руководству министерства необходимо подать обоснованное заявление.

Кроме того, отменены групповые и индивидуальные приемы граждан.

Приостанавливаются и личные поездки сотрудников министерства за рубеж.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )