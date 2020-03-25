В Гарадаге прошло оперативное заседание - чиновники, допустившие недочеты, были наказаны

БАКУ /Trend/ - В Исполнительной власти Гарадагского района, под председательством Сулеймана Микайылова, состоялось совещание, посвященное работам по дезинфекции на территории района со стороны созданного 14 марта 2020 года специального штаба.

Как сообщает Trend со ссылкой на ИВ, во время совещания было отмечено, что на территории района ежедневно ведутся широкомасштабные дезинфекционные работы и проводятся мониторинги с целью контроля за данными работами. Было отмечено, что в поселках района Локбатан и Алят допущены серьезные недочеты, дезинфекционные работы в этих районах признаны неудовлетворительными.

Из-за недочетов в производимых дезинфекционных работах на территории района, первый заместитель главы Исполнительной власти района Эмиль Аббасов и представитель поселка Локбатан Ильхам Юсифов получили выговор, представитель поселка Алят Эльдар Ибрагимов был освобожден от занимаемой должности.

Были серьезно обсуждены дезинфекционные работы, проводимые в поселках Гарадагского района, проанализированы существующие недочеты и недостатки. Были даны соответствующие поручения для устранения существующих недостатков и было серьезно заявлено, что в будущем, те, кто допустят недочеты в своей работе, будут наказаны.