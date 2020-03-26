Усилен режим работы колл-центра "142" минтруда и расширены его функциональные возможности

БАКУ /Trend/ - В связи с предоставлением министерством труда и социальной защиты населения социальных услуг на дому одиноким гражданам в возрасте старше 65 лет, был усилен режим работы колл-центра "142" министерства и расширены его функциональные возможности.

Как сообщили Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, одинокие люди старше 65 лет, чтобы воспользоваться социальными услугами, проходят регистрацию, позвонив в колл-центр. Это вызвало серьезный рост числа звонков в колл-центр. Только за последние 6 часов в колл-центр поступило более 1700 обращений, в том числе 300 обращений по оказанию социальных услуг.

Согласно информации, для дальнейшего улучшения обслуживания граждан в этой области, количество каналов связи колл-центра увеличено более чем в 4 раза. Если для ответа на звонки граждан одновременно функционировало 64 канала связи, то было создано дополнительно еще 200, что составило в общей сложности 264 канала связи.

Как отмечается в информации, в то же время увеличено и количество операторов, отвечающих на обращения граждан, в настоящее время их количество составляет 60 операторов.

В результате очередь абонентов и время ожидания на линии были минимизированы.

Отметим, что колл-центр "142" принимает обращения по всем направлениям деятельности министерства, в том числе по оказанию социальных услуг на дому одиноким гражданам старше 65 лет. Социальные услуги предоставляются одиноким лицам старше 65 лет в проведении работ, связанных с домашним хозяйством, обеспечения им основных потребностей в товарах, лекарствах, коммунальных платежах и т.д. за счет собственных средств.