Оставайтесь дома, чтобы встречать утро с родными! (VİDEO)

Общество 27 марта 2020 00:05 (UTC+04:00)
Оставайтесь дома, чтобы встречать утро с родными! (VİDEO)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов подготовили видеоролик о проводимой в нашей стране кампании "оставайся дома" в рамках поддержки борьбы с коронавирусом.

Как сообщает Trend, в видеоролике делается призыв к гражданам сохранять свое и своих близких здоровье.

(Текст: Ильхама Исабалаева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Производство спирта в Азербайджане покроет внутренний спрос населения
Производство спирта в Азербайджане покроет внутренний спрос населения
Продовольственный завод Грузии возобновил свою работу
Продовольственный завод Грузии возобновил свою работу
Председатель Государственного агентства по туризму обратился к представителям индустрии туризма
Председатель Государственного агентства по туризму обратился к представителям индустрии туризма
Loading Bars
Лента новостей
Ибрагим Мамедов: В Азербайдажне за три дня покупается свыше полмиллиона масок Общество 00:05
Оставайтесь дома, чтобы встречать утро с родными! (VİDEO) Общество 00:05
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 500 тысяч В мире 26 марта 23:53
Заур Алиев: В настоящее время число больных на карантине в Азербайджане превышает 3 300 человек Общество 26 марта 23:41
Производство спирта в Азербайджане покроет внутренний спрос населения Экономика 26 марта 23:12
Али Асадов: В соответствии с законодательством государством будут приняты все необходимые меры Политика 26 марта 22:48
Президент Мексики предложил передать ООН контроль над продажей медикаментов Другие страны 26 марта 22:43
Число заразившихся коронавирусом на отборочном к ОИ турнире по боксу возросло до шести Европа 26 марта 22:31
США заморозили активы действующих и бывших чиновников Венесуэлы США 26 марта 22:17
В Италии число умерших от вызванного коронавирусом заболевания превысило 8 тыс. Европа 26 марта 22:16
Премьер Индии призвал G20 открыто делиться медицинскими достижениями Другие страны 26 марта 22:10
В Гондурасе зафиксировали первую смерть заразившегося новым коронавирусом Другие страны 26 марта 22:00
Премьер Британии призвал G20 профинансировать разработку вакцины против коронавируса Европа 26 марта 21:58
Генеральный директор медиакорпорации NBCUniversal заразился коронавирусом США 26 марта 21:47
Кабмин Азербайджана принял решение о повторных свидетельствах о рождении Общество 26 марта 21:42
Новый указ Кабинета министров в области обязательного медицинского страхования Политика 26 марта 21:16
Президент Аргентины призвал создать всемирный фонд для помощи в борьбе с коронавирусом В мире 26 марта 21:01
Обращение Азербайджанского Солдата к населению: Мы служим вам, и вы для нас оставайтесь дома! (ВИДЕО) Общество 26 марта 20:48
Оперативный штаб провел заседание в связи со специальным карантинным режимом - исполнительным властям даны серьезные указания Общество 26 марта 20:27
Состоялась встреча с предпринимателями, работающими в сфере грузоперевозок и пассажирского транспорта Экономика 26 марта 20:18
Центр гигиены и эпидемиологии: Каждый должен ответственно относиться к карантину Общество 26 марта 19:55
Страны G20 вложат $5 трлн в экономику для преодоления финансовых последствий пандемии В мире 26 марта 19:41
Из Баку в международном направлении будут выполняться рейсы только в Москву и Лондон Общество 26 марта 19:39
Продовольственный завод Грузии возобновил свою работу Бизнес 26 марта 19:30
Авиарейс Баку-Нахчыван-Баку будет совершаться один раз в неделю Общество 26 марта 19:17
Эльшад Мамедов: Участие государства в экономике отразится и на стимулирующей налоговой политике Экономика 26 марта 19:14
Председатель Государственного агентства по туризму обратился к представителям индустрии туризма Туризм 26 марта 19:12
Индекс стоимости строительства вырос в Грузии Бизнес 26 марта 19:05
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 79 Грузия 26 марта 18:57
С 30 марта стартуют телеуроки по профессиональным специальностям Общество 26 марта 18:39
Евролига должна установить дедлайн по решению о прекращении сезона Спорт 26 марта 18:37
В Армении зафиксирован первый случай смерти из-за коронавируса Армения 26 марта 18:26
Минюст Азербайджана: Досрочно освобождены 200 заключенных Общество 26 марта 18:22
Утверждены правила проведения экзаменов для независимых экспертов в области сельхоз-страхования Экономика 26 марта 18:17
Айдын Мирзазаде: Крайне важно, чтобы все по возможности оставались дома, поменьше контактировали с людьми Политика 26 марта 18:02
Бакинские школьники и дети Мананы Джапаридзе призывают "Оставайся дома – продолжай учиться!" (ВИДЕО) Социум 26 марта 17:58
Япония финансирует 4 новых проекта в Грузии Бизнес 26 марта 17:52
Утвержден Протокол изменений в "Рамочное соглашение" между Азербайджаном и ЮНЕСКО Политика 26 марта 17:44
Грузия выделяет средства на сохранение цен основных продуктов питания Бизнес 26 марта 17:43
Бакметрополитен перечислил в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 100 тысяч манатов Общество 26 марта 17:30
Итальянская Eni начала производство ветровой энергии в Казахстане Энергетика 26 марта 17:20
Скончался заслуженный художник Азербайджана Рашид Шариф Социум 26 марта 17:19
Обнародованы данные отгрузки нефти из порта Джейхан BOTAS International Limited (BIL) Энергетика 26 марта 17:14
Глава и сотрудники ИВ Гедабейского района пожертвовали месячные зарплаты на борьбу с коронавирусом Общество 26 марта 17:13
В Азербайджане волонтеры делятся своими контактами с одинокими пожилыми людьми для обеспечения их потребностей Общество 26 марта 17:11
Оставайтесь дома и творите! Премьера клипа Марьям Шабановой (ВИДЕО, ФОТО) Звёздный мир 26 марта 16:57
#MuseumFromHome - приятные моменты, проведенные в азербайджанском музее Культура 26 марта 16:51
Усилен режим работы колл-центра "142" минтруда и расширены его функциональные возможности Общество 26 марта 16:48
В Грузии создан фонд StopCov по борьбе с COVID-19 Грузия 26 марта 16:44
Арестована женщина, распространявшая ложную информацию о коронавирусе (ВИДЕО) Общество 26 марта 16:13
Певцы, актеры и телеведущие призвали коллег внести свой вклад в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом (ВИДЕО) Социум 26 марта 16:12
Baku Media Center создал новый видеоролик c целью поддержки борьбы с коронавирусом (ВИДЕО) Общество 26 марта 16:06
В Азербайджане лиц старше 65 лет, вышедших на улицу, возвращают домой (ФОТО) Общество 26 марта 15:59
Перевалка грузов из Бельгии через порты Турции превысила 1,7 млн тонн Турция 26 марта 15:39
В Туркменистане увеличились показатели предприятия по выпуску нерудных строительных материалов Бизнес 26 марта 15:30
В крупном городе Казахстана остановили работу все автовокзалы из-за угрозы коронавируса Казахстан 26 марта 15:27
Обнародованы планы добычи угля в Казахстане на 2020 год Бизнес 26 марта 15:25
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Бартин Турция 26 марта 15:25
Общее число случаев заражения коронавирусом в Казахстане превысило 100 Казахстан 26 марта 15:21
Перевалка грузов из Египта через порты Турции превысила 3,2 млн тонн Турция 26 марта 15:19
В Азербайджане выявлено еще 29 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался Общество 26 марта 15:13
Оставайся дома и фотографируй – в Азербайджане объявлен новый конкурс Культура 26 марта 15:09
Анар Халилов: В Москве мне не хватает свежего морского воздуха, овощей и фруктов, таких как в Азербайджане (ФОТО) Интервью 26 марта 14:59
Минобразования перечислило в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 510 тысяч манатов Общество 26 марта 14:52
Из Австрии в Грузию будут доставлены 180 граждан Грузия 26 марта 14:48
Чем проводить время в чайхане, сидели бы дома с семьями - народный артист Общество 26 марта 14:46
Узбекский город Андижан закрыл свои границы Транспорт 26 марта 14:39
Из Варшавы эвакуированы 19 граждан Азербайджана Общество 26 марта 14:36
Азиатский банк развития полностью поддерживает Грузию в борьбе с коронавирусом Финансы 26 марта 14:33
Коллектив Федерации гимнастики Азербайджана перечислил 20 000 манатов в Фонд поддержки по борьбе с коронавирусом Общество 26 марта 14:33
В Азербайджане обнародовано расписание видеоуроков на 27 марта Общество 26 марта 14:29
Обнародованы данные по страхованию от безработицы по состоянию на март 2020 года Экономика 26 марта 14:18
Узбекская компания начинает производство сырья для медицинских масок Строительство 26 марта 13:55
Али Ахмедов: В борьбе с коронавирусом каждый должен проявлять солидарность Политика 26 марта 13:47
Открой для себя искусство! Просветительские викторины от азербайджанского музея Культура 26 марта 13:44
Активы коммерческих банков Грузии сократились Бизнес 26 марта 13:41
Состоялись обсуждения с предпринимателями, работающими в сфере общественного питания Экономика 26 марта 13:37
Объемы перевалки грузов через турецкий порт Гемлик достигли 2 млн тонн В мире 26 марта 13:30
Начинается реализация третьего социального проекта по борьбе с коронавирусной пандемией в Азербайджане Экономика 26 марта 13:26
Джасарет Валехов: Оставаться дома в текущей ситуации крайне важно ради безопасности детей Общество 26 марта 13:26
Узбекистан строит госпитали для больных коронавирусом Строительство 26 марта 13:22
Завтра в Баку до 15 градусов тепла Общество 26 марта 13:12
В Туркменистане стартовала рекультивация загрязненной нефтью почвы Энергетика 26 марта 13:10
Обнародован объем перевалки грузов из Болгарии через порты Турции за январь-февраль 2020 год Турция 26 марта 13:05
О влиянии коронавируса на беременных и новорожденных Общество 26 марта 13:04
NBC: США настаивают на упоминании "китайских корней" коронавируса в резолюции Совбеза ООН США 26 марта 12:59
Миллион манатов от Aviation Services Group в Фонд борьбы с коронавирусом Экономика 26 марта 12:58
В Азербайджане депутаты парламента пройдут тесты на коронавирус Политика 26 марта 12:54
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 840 Россия 26 марта 12:51
Азербайджан - сильное государство, и на данный момент мобилизованы все возможности, чтобы граждане не понесли ущерб Политика 26 марта 12:50
Консорциум TAP о прогрессе на итальянском участке трубопровода Энергетика 26 марта 12:23
"Битву" азербайджанца покажут на российском онлайн-фестивале Культура 26 марта 12:14
В Турции обсуждают амнистию в связи с коронавирусом Турция 26 марта 12:12
ООО «Бакинская служба такси» продолжает мероприятия по борьбе с распространением коронавируса Общество 26 марта 12:11
Еще один город Узбекистана закрыл свои границы Транспорт 26 марта 12:08
КНДР запросила международную помощь из-за коронавируса В мире 26 марта 12:05
В Баку дезинфекционные работы проводятся не реже двух раз в день (ВИДЕО) Общество 26 марта 12:04
Подготовлен еще один видеоролик о коронавирусе COVID-2019 Общество 26 марта 12:01
В Туркменистане начался сев хлопчатника Бизнес 26 марта 11:59
Турция продлила лицензию компании «Pinnacle Turkey Inc» на разведку нефти и газа Турция 26 марта 11:53
Все новости