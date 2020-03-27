Для ряда работников будет продлен льготный срок по выплате взносов по обязательному медицинскому страхованию

БАКУ/Trend/ - Льготы по взносам на обязательное медицинское страхование для лиц, работающих в ненефтяном секторе Азербайджана продлеваются до 1 января 2022 года.

Как передает Trend, этот вопрос нашел свое отражение в предлагаемых изменениях закона «О медицинском страховании», которые будут вынесены на обсуждение в пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) 30 марта.

До сих пор этот срок был предусмотрен до 1 января 2021 года. Льготы взимались с физических лиц, работающих по найму, военнослужащих (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы), лиц, назначаемых на должность Милли Меджлисом, органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, а также для лиц занимающих выборные оплачиваемые должности.

Отметим, что Милли Меджлис на пленарном заседании 30 марта обсудит продление срока поэтапного применения обязательного медицинского страхования в Азербайджане. Согласно изменениям, обязательное медицинское страхование будет применяться поэтапно, при условии его завершения в 2021 году.