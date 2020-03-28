Президент SOCAR посетил НПЗ имени Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Президент SOCAR посетил Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) имени Гейдара Алиева.

Согласно информации, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и члены руководства компании посетили НПЗ и ознакомились с превентивными мерами, предпринятыми для предотвращения угрозы пандемии коронавируса для работников.

«Глава SOCAR ознакомился с превентивными мерами, предпринятыми для обеспечения бесперебойной работы НПЗ имени Гейдара Алиева, одного из стратегических объектов страны, и выразил удовлетворение ими», - говорится в сообщении.

Следует отметить, что при входе в производственные и офисные помещения температура людей регулярно измеряется, созданы все условия для первоначального медицинского осмотра. Как и на других производственных объектах SOCAR, НПЗ имени Гейдара Алиева регулярно дезинфицируется, контакты рабочих друг с другом ограничены. Для сотрудников и членов их семейбыли подготовлены и распространены информационные материалы по правилам гигиены, которые они обязаны соблюдать.

Согласно заявлению Оперативного штаба при Кабинете министров, наряду со многими другими учреждениями, некоторые сотрудники SOCAR, особенно руководители, работают в праздничные дни Новруза в течение полного рабочего дня. Таким образом обеспечивается контроль за мерами, принимаемыми против распространения коронавируса на предприятиях в праздничные дни.