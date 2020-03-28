Арестованы лица, проникшие в Баку в нарушение особого карантинного режима (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку, по подозрению в нарушении особого карантинного режима, задержаны житель столицы Аскер Шалиев и житель Огузского района Эльшан Сафаралиев, сообщает в субботу Trend со ссылкой на совместное сообщение министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В ходе расследования выяснилось, что Э.Сафаралиев и А.Шалиев, нарушив противоэпидемический и карантинный режимы, объединились в группу и направились в направлении города Баку с целью создания реальной угрозы распространения коронавирусной пандемии.

С этой целью Сафаралиев, за вознаграждение в размере 50 манатов, договорился со своим знакомым Шалиевым, имеющим прописку в городе Баку, проехать на своем автомобиле марки Mercedes примерно в километре от специального контрольно-пропускного пункта на 65-м километре шоссе Баку-Газах.

Сам же Сафаралиев, прячась в грузовом отсеке транспортного средства, прошел пост без соблюдения правил режима особого пропускного режима. После оба были задержаны сотрудниками полиции.

В отношении Аскера Шалиева и Эльшана Сафаралиева возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса. Подозреваемые в совершении указанных уголовных дел А.Шалиев и Е.Сафаралиев были арестованы и привлечены к следствию. В отношении их решением Наримановского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе еще одного мероприятия, за нарушение правил особого карантинного режима были задержаны житель Физулинского района Керим Керимов и житель Имишлинского района Эльхан Ибрагимов. В ходе расследования выяснилось, что автомобиль марки Daewoo, которым управлял Керимов и автомобиль марки Mercedes, которым управлял Ибрагимов, незаконно пересекли специальный пропускной пункт на 65-м километре дороги Баку-Газах, нарушив правила карантинного режима.

Эльхан Ибрагимов и Керим Керимов были признаны виновными по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана и подвергнуты административному аресту.

Отметим, что в борьбе с коронавирусной пандемией до сих пор встречаются случаи нарушения особого карантинного режима, объявленного на территории страны в целях охраны здоровья населения. В целях предотвращения подобных негативных случаев сотрудниками министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры продолжаются совместные мероприятия.

(Текст Эльдар Джанашвили)