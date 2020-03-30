Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Об этом сообщили в понедельник Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром местами возможен дождь, туман. Прогнозируется умеренный северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 6-10, днем - 14-19, в Баку ночью - 7-9, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 761 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра возможны дожди, на горных территориях ожидается снег, местами сильный. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков, ночью и утром туман, западный ветер местами усилится.

Ночью - 4-9, днем - 15-20 градусов тепла, в горах ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 3-8 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)