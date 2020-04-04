В связи с карантином в Азербайджане за прошедшие сутки ограничено движение 1199 автомобилей

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в связи с особым режимом карантина в Азербайджане ограничено движение 1199 транспортных средств. В отношении 2 189 водителей и пассажиров, которые без крайней необходимости покинули дома, и попытались проехать на транспортных средствах через полицейские посты, были применены административные санкции в виде штрафа.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в информации, распространенной Главным управлением Государственной дорожной полиции в связи с работой, проделанной сотрудниками полиции на контрольно-пропускных пунктах на административных территориях Баку, Сумгайыта и Абшеронского района с 08:00 третьего до 08:00 четвертого апреля.

Согласно информации, на посту на 45,2 километре трассы Баку-Губа в целом были развернуты обратно 126 автомобилей, из них 15 - в направлении районов, 111 – в направлении столицы; на посту на 86 километре дороги Баку-Шамахы-Евлах были остановлены развернуты обратно 58 транспортных средств, в том числе 4 - в направлении районов, 31 – в направлении столицы; на посту на 65 километре магистрали Баку-Газах-госграница с Грузией были остановлены и развернуты обратно 48 автомобилей, двигавшихся в направлении районов страны, и 60 автомобилей – в направлении столицы, в целом 108 транспортных средств; на посту у выезда из Сумгайыта был пресечен проезд 180, на выезде из Абшеронского района – 750 транспортных средств.

С 19 марта по второе апреля 2020 года в целом было пресечена попытка проезда через посты 18 775 транспортных средств.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)