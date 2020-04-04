Лица, беспрекословно выполнившие требования сотрудников полиции о немедленном возвращении домой, оштрафованы не будут
БАКУ /Trend/ -С завтрашнего дня на территории Азербайджана ограничено передвижение граждан, cообщает Trend со ссылкой на министерство внутренних дел Азербайджана.
В этой ситуации, один из вопросов, который интересует граждан, связан с тем, будут ли они оштрафованы за оставление места жительства без разрешения.
Министерство внутренних дел разъясняет, что граждане, выходящие из дома без соответствующего разрешения, не будут оштрафованы в случае, если они немедленно, беспрекословно выполнят требование сотрудников полиции о возвращении домой.
В этом случае, указанные лица только предупреждаются в официальном порядке, отметили в министерстве.
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