В Азербайджане не удовлетворено 58% обращений по поводу разрешения на передвижение вне дома

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается обработка обращений граждан через "Систему получения разрешений и мониторинга в период действия особого карантинного режима".

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, на портале icaze.e-gov.az зарегистрировано 37 274 разрешений сотрудникам государственных и частных организаций, а также 556 762 разрешения физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью, не создавая юридическое лицо.

Для получения разрешения покинуть квартиру с 622 тысяч телефонных номеров поступило 1 миллион 437 тысяч sms-сообщений, 833 которых, то есть 58 процентов не были удовлетворены ввиду того, что содержание не соответствовало установленному образцу. Около 97 процентов sms-обращений были обработаны в течение 1-2 минут.

В ответном sms указывается время, в течение которого разрешение остается в силе. Анализы обращений, поступивших в первый день функционирования системы, показали, что некоторые граждане после получения утвердительного sms ждали очередного сообщения. Чтобы не допустить такие случаи в содержание ответных sms сделаны изменения:

- образец: ваше обращение по 2-му индексу утверждено. Вы уже можете на 2 часа покинуть место проживания.

В Агентстве напомнили, что системой рекомендуется пользоваться только в случаях крайней необходимости. Регулярно расследуются случаи злоупотребления системой sms. В отношении граждан, допустивших такие случаи, будут приняты серьезные меры.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлены ограничение на передвижения.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений на передвижения в стране с 00:00 пятого до 00:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)