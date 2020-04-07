В промышленных парках Азербайджана сокращений персонала не зафиксировано

БАКУ/Trend/ - На предприятиях промышленных парков Азербайджана сокращений не зафиксировано.

Об этом в ходе пресс-тура на предприятии по производству медицинских масок, созданном «ООО Бакинская текстильная фабрика»» в Сумгайытском химическом промышленном парке, сказал журналистам замминистра экономики Ниязи Сафаров, сообщает во вторник Trend.

По его словам, загруженность персонала Сумгайытского химического промышленного парка обеспечивают резиденты: «Работников не сокращают».

Отметим, что предприятие по производству медицинских масок, созданное ООО «Бакинская текстильная фабрика», обеспечено соответствующим местом на территории Сумгайытского химического промышленного парка, ему присвоен статус резидента промышленного парка. Для производства медицинских масок в короткий срок из Турции доставлено и установлено современное оборудование. На предприятии создано более 30 новых рабочих мест. Производственный процесс – трехсменный. С использованием сырья, соответствующего международным стандартам İSO, на предприятии на первоначальном этапе ежедневно будет производиться 120 тысяч медицинских масок. В ближайшие дни будет запущена еще одна производственная линия, на втором этапе объем производства увеличится вдвое, и ежедневное производство достигнет 200-250 тысяч медицинских масок. Продукция предприятия в первую очередь будет направлена на обеспечение потребностей внутреннего рынка.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )