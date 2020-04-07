МЧС Азербайджана продолжает работы по дезинфекции (ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - Согласно поручению Президента Ильхама Алиева, в целях предотвращения угрозы распространения коронавируса (COVID-19) на территории Азербайджана проводятся комплексные меры, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС.
Министерство продолжает работу в соответствии с решениями Оперативного штаба при Кабинете министров.
Так, с 28 марта соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС начали меры по дезинфекции на объектах, определенных Оперативным штабом по городу Баку. В рамках работ территории дезинфицируются специальным раствором.
Дезинфекционные работы продолжаются.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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