МЧС Азербайджана продолжает работы по дезинфекции (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Согласно поручению Президента Ильхама Алиева, в целях предотвращения угрозы распространения коронавируса (COVID-19) на территории Азербайджана проводятся комплексные меры, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС.

Министерство продолжает работу в соответствии с решениями Оперативного штаба при Кабинете министров.

Так, с 28 марта соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС начали меры по дезинфекции на объектах, определенных Оперативным штабом по городу Баку. В рамках работ территории дезинфицируются специальным раствором.