БАКУ/Trend/ - В социальной сфере для защиты населения будет выделено 394 миллиона манатов, планируется проведение в 10 мероприятий в четырех направлениях, которые охватят 1,9 миллиона человек.

Как сообщает Trend, об этом на пресс-конференции посвященной, исполнению распоряжения главы государства от 19 марта 2020 года "О мерах принятых для поддержки занятости и социального обеспечения населения" сказал журналистам министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, из выделенных на социальную защиту населения 394 миллионов манатов, 100 миллионов составят из средства государственного бюджета, 203 миллиона из Фонда социальной защиты и 91 миллион манатов из Фонда страхования от безработицы.

По его словам, наряду с государственным бюджетом, для решения указанных задач используются и бюджеты соответствующих государственных структур.

"В связи с развитием коронавирусной пандемии и применения усиленных особого карантинного режима в Азербайджане не допускаются любые сокращения рабочих мест, в жизненно важных органах задействовано минимальное количество работников", - отметил Сахиль Бабаев.

Автор: Наргиз Исмаилова.