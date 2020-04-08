В Азербайджане строго контролируется утилизация медицинских отходов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в рамках законодательства строго контролируется управление медицинскими отходами, которые формируются в больницах и временных лагерях, функционирующих в стране с целью предотвращения распространения пандемии коронавируса.

Как сообщает в среду Trend, директор Полигона опасных отходов Фирудин Алиев сказал журналистам, что с целью утилизации опасных медицинских отходов согласно нормам, медучреждениям выданы специальные пакеты и контейнеры.

"Медицинские отходы сортируются в соответствии с категорией опасности, перевозятся специальными транспортными средствами и обезвреживаются сжиганием на специализированных предприятиях. После транспортировки также дезинфицируются и автомобили.

Захоронение пепла, который образуется при сгорании отходов, происходит в специально отведенном месте на территории Полигона. Мы продолжаем мероприятия по контролю и организации утилизации", - сказал Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)