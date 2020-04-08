В Азербайджане пока нет необходимости для введения чрезвычайного положения - Оперативный штаб
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане пока нет необходимости для введения чрезвычайного положения
Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.
Он добавил, что этот вопрос регулируется законом Азербайджана "О чрезвычайном положении"
"Глава государства примет все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Если возникнет необходимость, то возможно вынесение любого решения", - сказал Мамедов.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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