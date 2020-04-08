Айбаниз Хашимова: Мы должны быть ответственными и терпеливыми, чтобы защитить свое здоровье

БАКУ /Trend/ - Мы должны быть ответственными и терпеливыми, чтобы сохранить наше здоровье и вернуть комфорт, сказал в среду Trend заслуженная артистка Азербайджана Айбаниз Хашимова.

По ее словам, в настоящее время нужно оставаться дома и быть терпеливым:

"Я желаю всем терпения и понимаю, что оставаться дома для некоторых из нас очень сложно. Материальное положение и повседневные хлопоты делают многих оставшихся на карантине нетерпеливыми. Это дается им тяжело, но не стоит забывать, что здоровье важнее всего", - сказала артистка, отметив, что государство учитывает все это и предпринимает все необходимое для защиты здоровья граждан".

Хашимова сказала, что необходимо соблюдать правила особого карантинного режима, защищаться от вируса всеми необходимыми средствами, думая о своих родных и близких.

В качестве примера она рассказала о себе, отметив, что ей самой это дается очень сложно, она не может даже приближаться к своему ребенку, но это нужно для защиты друг друга от вируса - невидимого врага.

"Выходить из дома и вступать в контакт с людьми очень опасно, потому что вы не знаете, кто заразился, кто до вас зашел в этот лифт и кто до вас прошел по этой улице", - сказала артистка, заметив, что безответственное поведение одного человека может поставить под угрозу здоровье сотни людей:

"Единственный выход защитить себя и своих близких - это остаться дома и соблюдать правила. Мы должны быть ответственными и терпеливыми, чтобы сохранить наше здоровье и вернуть комфорт".

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране ограничено передвижение граждан.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации, Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о введении ограничений передвижения в стране с 00:00 до 20:00 20 апреля 2020 года.

(Автор: Орхан Джуварлы. Текст: Эльдар Джанашвили.)