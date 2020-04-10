В Азербайджане 85% школ имеют доступ к интернету

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане 85 процентов общеобразовательных учреждений подключены к Азербайджанской образовательной сети.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности в 2019 году, представленном Милли Меджлису (парламент) Азербайджана.

Отмечается, что за отчетный период свыше 100 учебных заведений были подключены к интернету и Азербайджанской образовательной сети. В целом число школ, имеющих доступ к сети, составляет 3 807. В этих учреждениях учатся 93 процента учеников, преподают 89 процентов учителей страны.

С учетом особой значимости внедрения ИКТ в образовательный процесс, в прошлом году меры в этом направлении сохранили интенсивность, учебным заведениям было передано 1 100 проекторов, 9 865 ноутбуков, 450 электронных досок, а 30 учебным заведениям переданы учебные роботы Lego Education, а 250 детям с ограниченными возможностями - ноутбуки.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)