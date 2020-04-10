В Азербайджане 85% школ имеют доступ к интернету

Общество 10 апреля 2020 15:02 (UTC+04:00)
В Азербайджане 85% школ имеют доступ к интернету

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане 85 процентов общеобразовательных учреждений подключены к Азербайджанской образовательной сети.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности в 2019 году, представленном Милли Меджлису (парламент) Азербайджана.

Отмечается, что за отчетный период свыше 100 учебных заведений были подключены к интернету и Азербайджанской образовательной сети. В целом число школ, имеющих доступ к сети, составляет 3 807. В этих учреждениях учатся 93 процента учеников, преподают 89 процентов учителей страны.

С учетом особой значимости внедрения ИКТ в образовательный процесс, в прошлом году меры в этом направлении сохранили интенсивность, учебным заведениям было передано 1 100 проекторов, 9 865 ноутбуков, 450 электронных досок, а 30 учебным заведениям переданы учебные роботы Lego Education, а 250 детям с ограниченными возможностями - ноутбуки.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Гюльнара Халилова создала уникальные маски (ФОТО)
Гюльнара Халилова создала уникальные маски (ФОТО)
Фахрия Халафова обратилась к женщинам из 1,5 млрд людей, находящихся в социальной самоизоляции (ФОТО)
Фахрия Халафова обратилась к женщинам из 1,5 млрд людей, находящихся в социальной самоизоляции (ФОТО)
Азербайджанские телезвезды и исполнители мугама присоединяются к флешмобу &quot;Оставайся дома, твори дома&quot; (ФОТО)
Азербайджанские телезвезды и исполнители мугама присоединяются к флешмобу "Оставайся дома, твори дома" (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане выявлены лица, незаконно пользовавшиеся газом Общество 15:43
Пенсии переведены еще по четырем районам Баку Общество 15:42
Китай направил в Узбекистан медикаменты для лечения больных коронавирусом Узбекистан 15:35
Известный российский дизайнер создала для Азербайджана мечеть на воде "Лебедь" (ВИДЕО) Культура 15:35
Стратегические валютные резервы Азербайджана значительно увеличились Финансы 15:31
В Азербайджане вырос объем автомобильных грузоперевозок Транспорт 15:30
Правила получения выплат частными предпринимателями - ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ Экономика 15:26
ЕС поддерживает мероприятие "Глобальный взлом против коронавируса" Экономика 15:24
Айгюн Самедзаде: Азербайджан достоин быть примером для других стран по борьбе с коронавирусом Социум 15:24
Рамиль Гасан: Главная цель действий правительства Азербайджана - защита здоровья населения Политика 15:22
СК "Bakı Sığorta" огласила финансовые итоги 2019 года Экономика 15:20
Завершились земляные работы в депо Бакметрополитена «Ходжасан» (ФОТО) Транспорт 15:15
Полностью возмещена стоимость более 3 тыс. билетов, приобретенных ранее в кассах Бакинского автовокзального комплекса Общество 15:11
Малайзийская компания готова внести инвестиции в совместный с Узбекистаном проект Транспорт 15:10
В Азербайджане сократился уровень безработицы Экономика 15:05
Владимир Путин отметил сотрудничество США в космонавтике и взаимодействие по ситуации с нефтью Россия 15:05
Таджикистан закрыл границу для иностранцев Таджикистан 15:03
В Азербайджане 85% школ имеют доступ к интернету Общество 15:02
Австрия планирует первой в Европе поэтапно смягчать ограничения из-за коронавируса Европа 15:02
Стабилизация нефтяного рынка возможна лишь после снятия ряда ограничений - Ибрагим Ахмедов Энергетика 15:02
Для юных сказочников в Азербайджане объявлен конкурс Культура 14:58
Грузинский Credo bank и нидерландский Банк развития подписали кредитное соглашение Финансы 14:52
Открытие посольства Армении в Тель-Авиве негативно скажется на региональной безопасности Политика 14:50
Генсек СЕ указала на неготовность стран Европы к пандемии Европа 14:45
Посольство Азербайджана в Грузии доставило в Марнеули гуманитарный груз Бизнес 14:26
В структуре экспорта азербайджанских вин произошли значительные изменения Бизнес 14:16
Экспорт текстильной продукции Узбекистана сохранил свои позиции Бизнес 14:11
В Иране выросло число скончавшихся от коронавируса Общество 14:07
Прогноз мировой торговли указывает на резкое снижение объемов грузовых авиаперевозок Экономика 14:03
ВВП Азербайджана показал рост Финансы 14:00
Конкурс «Восхождение» приступает к видеособеседованию очного тура Общество 13:56
Меджлис Туркменистана анализирует предложения граждан страны Туркменистан 13:55
Али Керимли пытается "выиграть" и от коронавируса - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 13:53
Президент Ильхам Алиев подписал закон о присоединении Азербайджана к межправительственному соглашению "О сухих портах" Политика 13:52
Поэтесса из Чехии обратилась к Азербайджану в стихах Интервью 13:48
ИБР окажет финподдержку Узбекистану в условиях глобальной пандемии Финансы 13:45
Узбекистан и Малайзия обсуждают реализацию совместного инвестпроекта Бизнес 13:42
В Казахстане продлен режим действия ЧП из-за коронавируса Казахстан 13:37
Yelo Bank безвозмедно поддержал предпринимателей с ограниченными физическими возможностями Общество 13:36
Президент Ильхам Алиев утвердил очередное Соглашение между Азербайджаном и Украиной Политика 13:35
ООО “Azercell Telekom” предлагает услугу “Уточнение персональных данных абонента” бесплатно! Общество 13:31
Обнародованы объемы экспорта SOCAR в 2019 году Энергетика 13:28
Завтра утром в Баку ожидается туман Общество 13:24
В 2019 г. семьи в Азербайджане забрали из детских учреждений 51 ребенка Общество 13:23
Меры, предпринятые азербайджанским правительством против распространения коронавируса, оказались весьма действенными – турецкий эксперт Политика 13:22
"Азеркосмос" дал старт новому проекту ИКТ 13:05
Турция незначительно сократила экспорт кожаных изделий в Азербайджан Турция 13:01
В Азербайджане стартовал республиканский онлайн-конкурс видероликов «Вместе во имя будущего!» Общество 13:01
Костис Хадзидакис: Интерконнектор для транспортировки азербайджанского газа в Болгарию скоро будет введен в эксплуатацию Энергетика 12:59
Шабнам Гасанова: Армения не отказалась от своей коварной политики даже в тяжелый для мира период Политика 12:50
Азербайджанские виноделы включились в производство медицинского спирта и дезинфицирующих средств Бизнес 12:47
Стань абонентом Nar, не выходя из дома! Общество 12:46
TAP окажет наибольшее влияние на обеспечение энергобезопасности Греции – министр Энергетика 12:46
О правилах выплаты части зарплаты наемным работникам в Азербайджане - ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ Общество 12:36
Завершилась кампания "Чистые руки" в Азербайджане (ВИДЕО) Политика 12:28
Доходы в 2019 году страховой компании "Qala Sığorta" значительно увеличились Экономика 12:26
Сокращение темпов роста прогнозируется в основных секторах экономики Казахстана Бизнес 12:12
В 2019 г. инвестиции в сектор размещения туристов и общественного питания в Азербайджане составили около 60 млн манатов Экономика 12:11
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 12:11
Кыргызстан сократил импорт цемента из Турции Турция 12:08
Скончалась азербайджанский композитор Наргиз Шафиева Социум 12:07
"Белнефтехим" о прибытии танкера с азербайджанской нефтью в апреле в порт Одессы Энергетика 12:02
В Израиле число зараженных коронавирусом превысило 10 тыс. Израиль 12:00
Туркменистан и Грузия обсудили возможность доставки грузов в европейские порты Бизнес 12:00
Активы банковского сектора Азербайджана увеличились Финансы 11:58
Проведено летно-тактическое учение с участием экипажей самолетов МиГ-29 и Су-25 ВВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:58
Обзор статистики импорта нефти Грузии за январь-февраль 2020 года Энергетика 11:57
Пакистан не признает так называемые «выборы» в оккупированном Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 11:48
IT GRUP Azerbaijan реализует ряд проектов для SOCAR Petroleum ИКТ 11:47
Онлайн продажа и доставка номеров по всей стране: очередной призыв «оставайся дома» от Bakcell (ФОТО) Общество 11:38
Замиг Гусейнов назначил онлайн-встречу поклонникам Культура 11:36
Британия и США отложили переговоры о заключении соглашения о свободной торговле Европа 11:36
В Азербайджане в 2019 г. сократилось число обучающихся в школах во вторую смену Общество 11:32
Мы всегда рядом с Вами, мы – Ваши солдаты - письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 11:31
Обзор статистики импорта мяса в Грузию Бизнес 11:22
Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 937 Армения 11:20
Уважаемый Президент, Ваш лозунг «Вместе мы сила!» на протяжении долгих лет будет нашей победной симфонией - жители Сальянского района Политика 11:20
В Масаллы задержан мужчина, предъявивший поддельный документ (ФОТО) Происшествия 11:18
В Бинагади привлечен к ответственности владелец чайханы, нарушивший режим карантина (ФОТО/ВИДЕО) Общество 11:17
Туркменистан и ООН обсудили перспективы сотрудничества на предстоящий период Туркменистан 11:05
Узбекистан продолжит сотрудничество с немецкими компаниями Бизнес 11:05
Число заражений коронавирусом в Казахстане превысило 800 Казахстан 11:01
Роберт Де Ниро сыграл наибольшее количество отрицательных ролей – рейтинг Интересное 11:01
Агентство по развитию МСБ Азербайджана и сеть супермаркетов Rahat реализуют социальную инициативу (ФОТО) Экономика 11:00
Благодаря вашим мудрым решениям мы преодолеем эту беду с минимальными потерями - письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 10:56
Дорогой Президент, как представитель молодежи выражаю Вам благодарность за то, что Вы делаете для защиты здоровья граждан страны - житель Лянкярана Нурлан Ибадов Политика 10:47
Чемпионат мира по аэробной гимнастике в Баку перенесен на 2021 год Общество 10:39
В Баку выявлены пункты продажи продовольствия в антисанитарных условиях (ФОТО) Общество 10:32
Amazon начнет производство тестов на коронавирус, чтобы обезопасить сотрудников США 10:31
Турецкой компании отказано в проведении разведки нефти и газа в одной из провинций Турция 10:30
В Йемене зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Арабские страны 10:28
В январе-марте этого года количество авиаперелетов в Турции сократилось Турция 10:24
Турция незначительно сократила экспорт стали в Азербайджан Турция 10:22
Грузия повысила импорт турецкой стали В мире 10:21
Турция сократила экспорт цемента в Китай Турция 10:17
Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане превысило 600 Узбекистан 10:16
Ж/д оператор Казахстана объявил тендер на покупку металлоконструкций Тендеры 10:15
На иранской энергетической бирже будут продавать нефтепродукты Экономика 10:13
Турция увеличивает поставки стали на российский рынок Турция 10:10
Содокладчики ПАСЕ приветствуют решение о помиловании в Азербайджане заключенных старше 65 лет Политика 10:05
Все новости