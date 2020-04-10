В Азербайджане выявлены 65 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 58, скончался один человек - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 65 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 58, скончался один человек, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно информации, реанимационные меры для стабилизации состояния здоровья гражданина 1960 года рождения, зараженного коронавирусом, с сопутствующим отеком легких и дыхательной недостаточностью не дали результатов.

За прошедший период в стране выявлен 991 случай инфицирования, из них излечились 159, скончались 10 человек. В больницах особого режима продолжается лечение 822 человек. Состояние 26 из них тяжелое, 33 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

Для установления фактов инфицирования за прошедший период было проведено 61 342 теста.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)