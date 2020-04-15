Фонд Гейдара Алиева в рамках акции «Вместе мы сила» оказал помощь малоимущим семьям (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С целью поддержки мер, проводимых государством в период введения режима особого карантина в связи с пандемией коронавируса (COVID-19), Фонд Гейдара Алиева начал акцию «Вместе мы сила», сообщает в среду Trend.

Акция нацелена на то, чтобы собрать воедино людей, желающих оказывать социальную помощь малоимущим семьям в период режима карантина, укрепить гражданскую солидарность.

В рамках акции, проведенной 14 апреля при поддержке ООО "Abşeron Kristal" и Конфедерации профсоюзов Азербайджана, волонтеры Общественного объединения Фонда «Региональное развитие роздали малоимущим семьям в Геранбойском, Тертерском и Агдамском районах свыше 1000 наборов продовольственной помощи.

Реалищация проекта будет продолжена во всех регионах на протяжении режима карантина.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)