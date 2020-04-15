Вопрос введения комендантского часа после 20 апреля не обсуждается - Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В контексте текущей ситуации вопрос введения комендантского часа после 20 апреля не обсуждается.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, МВД рекомендовало гражданам не выходить на улицу ночью.

«Некоторые люди, имея разрешение на работу, выходят на улицу по ночам, вернувшись с работы. Таким лицам, людям, злоупотребляющим служебным разрешением, рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости. Рассматривать рекомендацию МВД как комендантский час неправильно», - подчеркнул Ибрагим Мамедов.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлены ограничение движения.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 пятого до 00:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев, Редактор: Ровшан Гусейнов)