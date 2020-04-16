За сутки в Азербайджане за нарушение карантина к ответственности были привлечены 2923 водителя

БАКУ /Trend/ - За нарушение карантинного режима в период с 00:00 часов 15 апреля до 00:00 часов 16 апреля в Азербайджане к административной ответственности по ст. 211 Кодекса об административных проступках были привлечены 2923 участника дорожного движения, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции.

Как отмечается, с 1 апреля 2020 года к административной ответственности за нарушение карантинного режима в стране были привлечены 22 859 участников дорожного движения.

(Автор: Самир Али. Тест: Кямаля Сеидова)