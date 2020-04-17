БВШН разработала Кодекс чести для предотвращения плагиата на онлайн-экзаменах

БАКУ/Trend - Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) организует онлайн-экзамены для оценки результатов дистанционного обучения.

Был разработан Кодекс чести для обеспечения объективности онлайн-экзаменов, повышения ответственности студентов и предотвращения плагиата. Кодекс содержит в себе необходимые положения, обеспечивающие соблюдение принципа честности в преподавании. Все без исключения студенты БВШН должны строго соблюдать соответствующие положения Кодекса чести. При нарушении студентом Кодекса чести результаты экзамена будут аннулированы, и у студента возникнет академическая задолженность по предмету.

Поэтому студент не должен предоставлять третьим лицам информацию (имя и пароль), необходимую для доступа к учетной записи LMS (Learning Management System - Система управления обучением), а также информацию, касающуюся экзаменационных заданий (вопросы для квиза или итогового экзамена).

Кроме того, студент не должен заниматься деятельностью, которая может причинить вред экзаменационным результатам других учащихся (например, нельзя заниматься плагиатом при написании эссе).

Отметим, что Бакинская Высшая Школа Нефти проводит дистанционное обучение в рамках борьбы с пандемией коронавируса.