БАКУ /Trend/ - В Азербайджане еще 10 тыс. лиц привлечены к оплачиваемым общественным работам.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, согласно поручению Президента Ильхама Алиева осуществляется соответствующая работа по увеличению числа мест оплачиваемой общественной работы с 37 до 90 тысяч.

Помимо ныне работающих 37 тысяч лиц, посредством Центром работы DOST министерства, к данным работам привлечены еще 10 тысяч человек.

Новые места общественной работы в основном охватывают такие сферы, как проведение дезинфекционных работ, оказание социальных услуг уязвимым группам и другие.

Создание новых мест оплачиваемой общественной работы служит повышению занятости населения в период пандемии. Процесс будет продолжаться на ежедневной основе.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)