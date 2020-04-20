Президент Общественного объединения "Волонтеры Азербайджана" о деятельности волонтеров в период карантина

БАКУ /Trend/ - Деятельность волонтеров в период особого карантина, объявленного в Азербайджане в связи с пресечением распространения коронавирусной инфекции COVID-19, достойна похвалы.

Об этом в понедельник сказал Trend президент Общественного объединения «Волонтеры Азербайджана» Имадеддин Гулиев.

По его словам, волонтерство - это деятельность широко распространенная в нашей стране и олицетворяет сострадание, щедрость, гуманизм, а также патриотизм.

«Быть волонтером означает делать хорошие поступки, оказывать социальные услуги народу, государству. Все мы очевидцы того, что волонтерство занимает особое место в деятельности молодежи в стране, и интерес к этому делу растет с каждым днем», - сказал Гулиев.

Он отметил, что добровольный отклик большого количества людей, организаций к призыву Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой по обеспечению кровью больных талассемией, гемофилией и лейкозом в период особого режима карантина, введенного в Азербайджане в связи с пандемией коронавируса COVID-19, показал актуальность волонтерской деятельности в сложившейся ситуации.

Гулиев сообщил, что волонтеры также активны и в виртуальном пространстве.

«Они регулярно делятся в социальных сетях постами, в которых призывают людей соблюдать правила личной гигиены, действовать в рамках требований по самоизоляции, выходить из дома только при крайней необходимости. В социальных сетях также можно встретить публикации, где волонтеры выказывают желание заботиться о больных коронавирусом, принимать участие в процессе обследования», - подчеркнул Имадеддин Гулиев.

Он добавил, что деятельность волонтеров в данном направлении должна быть продолжена и после окончания пандемии.

«Будучи Общественным объединением «Волонтеры Азербайджана», применяя полученный опыт, планируем разрабатывать подавляющее большинство наших будущих проектов в этом направлении. В частности можно наблюдать, что люди нарушают правила гигиены в общественном транспорте. Считаем, что крайне важно привлечь волонтеров к работе по просвещению в данном направлении. Призываем молодежь, государство и НПО к сотрудничеству в этой борьбе», - подытожил Имадеддин Гулиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)