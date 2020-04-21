По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой Национальному центру гематологии и трансфузиологии переданы лекарственные препараты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 апреля по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой Национальному центру гематологии и трансфузиологии были переданы лекарственные препараты, потребность в которых ощущалась в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Как сообщает во вторник Trend, лекарственные препараты были закуплены за счет доходов, полученных семейным мегашоу «Джыртдан». Цель помощи, представленной под лозунгом «Вместе мы сильны!», заключается в поддержке мероприятий, осуществляемых на государственном уровне в период особого карантинного режима.

В последние годы по инициативе Лейлы Алиевой, проявляющей заботу о больных и нуждающихся в помощи людях, в особенности детях, и оказывающей им всяческую поддержку, все доходы от мегашоу «Джыртдан» направляются на реабилитацию и лечение детей, нуждающихся в особой заботе.

Отметим, что в прошлом году в рамках данного проекта Центру талассемии была оказана финансовая помощь, детскому отделению Национального центра онкологии были переданы лекарственные препараты, различные игрушки и другие подарки.