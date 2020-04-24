В Азербайджане около 3 тысяч лиц находятся на карантине в домашних условиях
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане применяется две разновидности карантина.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал замминистра здравоохранения Виктор Гасымов.
По его словам, в настоящее время около 3 тысяч лиц находятся на карантине в домашних условиях, и их здоровье находится под ежедневным контролем.
"На карантин помещаются и лица, прибывшие из-за границы. Они находятся под особым наблюдением в специально отведенных местах. В настоящее время число лиц, прибывших из-за границы и помещенных на карантин составляет порядка пяти тысяч человек", - сказал Виктор Гасымов.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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