В Азербайджане около 3 тысяч лиц находятся на карантине в домашних условиях

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане применяется две разновидности карантина.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал замминистра здравоохранения Виктор Гасымов.

По его словам, в настоящее время около 3 тысяч лиц находятся на карантине в домашних условиях, и их здоровье находится под ежедневным контролем.

"На карантин помещаются и лица, прибывшие из-за границы. Они находятся под особым наблюдением в специально отведенных местах. В настоящее время число лиц, прибывших из-за границы и помещенных на карантин составляет порядка пяти тысяч человек", - сказал Виктор Гасымов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)