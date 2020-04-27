Джейхун Байрамов: Решение о возобновлении обучения будет принято с учетом реальной ситуации

БАКУ /Trend/ - Решение о начале обучения будет принято с учетом реальной ситуации, всех приоритетов, в том числе здоровья людей, интересов учащихся. В настоящее время рано говорить об этом.

Как сообщает в понедельник Trend, это на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов.

Он отметил, что было бы лучше обсудить процесс возобновления обучения позже.

"После этого посредством различных методов будут определены отставания учащихся от программы. Мы можем воспользоваться различными методами для заполнения таких пробелов. И мы не считаем, что проводимые до сих пор уроки позволили заполнить эти пробелы", - добавил Джейхун Байрамов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)