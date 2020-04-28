Госкомитет Азербайджана: Необходимо повышение профессионализма школьных психологов

БАКУ/Trend/ - Для предотвращения случаев уклонения от обучения девочек есть необходимость в повышении профессионализма школьных психологов.

Об этом во вторник сказала Trend заместитель заведующего отделом проблем женщин и гендерных вопросов Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Сабина Талышинская.

Она добавила, что для недопущения ранних браков и случаев уклонения от обучения девочек проведена работа по просвещению, которая уже дает положительные результаты.