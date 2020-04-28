Госкомитет Азербайджана: Необходимо повышение профессионализма школьных психологов
БАКУ/Trend/ - Для предотвращения случаев уклонения от обучения девочек есть необходимость в повышении профессионализма школьных психологов.
Об этом во вторник сказала Trend заместитель заведующего отделом проблем женщин и гендерных вопросов Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Сабина Талышинская.
Она добавила, что для недопущения ранних браков и случаев уклонения от обучения девочек проведена работа по просвещению, которая уже дает положительные результаты.
Лента новостей
В Азербайджане почти 100 тысяч налогоплательщиков обратились за финансовой поддержкой - Минэкономики
Анар Байрамов: Для восстановления предпринимательской активности в Азербайджане необходимы налоговые льготы и каникулы
Международный форум дистанционного высшего образования UNEC 2020: «Дистанционное высшее образование: новые возможности и современные вызовы»
Эмин Эминзаде из Турции: Пройдут столетия, и на уроках истории будут говорить о сегодняшнем дне (ВИДЕО)
Эксперт о технических возможностях и ресурсах организаций, обеспечивающих кибербезопасность в Азербайджане