В Азербайджане 92-летняя женщина излечилась от коронавируса (ВИДЕО)

Общество 30 апреля 2020 19:35 (UTC+04:00)
В Азербайджане 92-летняя женщина излечилась от коронавируса (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане от коронавируса излечилась 92-летняя женщина, передает в четверг Trend.

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