В Азербайджане выздоровела инфицированная коронавирусом 92-летняя женщина (ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выздоровела инфицированная коронавирусом 92-летняя женщина, передает в четверг Trend.

Согласно информации, самый пожилой пациент в Азербайджане, инфицированный коронавирусом - Ахундова Агабеим Шабан гызы 1928 года рождения, полностью выздоровела и была выписана домой.

Жительница села Болады Лянкяранского района почувствовала симптомы коронавируса в первые дни апреля. У нее начался сильный кашель. Ахундова обратилась к врачу, и результаты ее теста на коронавирус оказались положительными.

Далее она была помещена в одну из больниц особого режима, где лечились больные коронавирусом. Усилиями врачей 92-летняя женщина излечилась и была выписана домой, в связи с чем Агабейим Ахундова поблагодарила врачей.

«Я периодически кашляла, и не могла понять, что со мной случилось. Врачи носились со мной. Там был врач по имение Натиг, который приходил и целовал меня в лоб. Выражаю им признательность, они заботились обо мне. . В настоящее время у меня нет никаких жалоб, ем, как обычно, хорошо сплю», - добавила Ахундова.