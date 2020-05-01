В Азербайджане часть штрафов за нарушение ПДД будет перечислена в госбюджет

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане семь процентов от общей суммы штрафов, применяемых в связи с нарушением правил дорожного движения (ПДД), будут переводиться в государственный бюджет, сообщает в пятницу Trend.

Поправка в связи с этим в закон «О дорожном движении» была обсуждена на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)