В Азербайджане часть штрафов за нарушение ПДД будет перечислена в госбюджет
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане семь процентов от общей суммы штрафов, применяемых в связи с нарушением правил дорожного движения (ПДД), будут переводиться в государственный бюджет, сообщает в пятницу Trend.
Поправка в связи с этим в закон «О дорожном движении» была обсуждена на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
Лента новостей
В Азербайджане отменена система SMS-разрешений, за исключением Баку и ряда других областей - Оперативный штаб
В большинстве городов и районов Азербайджана возобновляется работа объектов общепита - Оперативный штаб
В Азербайджане в отношении лиц, допускающих участие детей в спортивных азартных играх, предусмотрен штраф
В Азербайджане изменились правила выдачи стипендий лицам, удостоенным почетных званий - Распоряжение
ВОЗ: Вторая волна коронавируса в Азербайджане может возникнуть из-за заражения лиц, не заболевших ранее
Граждане Азербайджана не будут привлекаться к уголовной ответственности за непредоставление сведений о принятии иностранного гражданства
Таможенная академия Азербайджана расширяет международное сотрудничество с ведущими вузами других стран
В Азербайджане расширен перечень условий для разрешения на временное проживание иностранцев и лиц без гражданства
Венецианская комиссия доказала несостоятельность позиции Армении в вопросе принципа нации на самоопределение - российский эксперт
Возбуждены уголовные дела против представителей глав Исполнительной власти четырех районов Азербайджана
Помощник Президента Азербайджана Магеррам Алиев и начальник Госпогранслужбы посетили части и подразделения дивизии «Газах» (ФОТО)
Представители Туркмено-японского совместного комитета рассмотрели вопросы реализации газохимических и транспортных проектов