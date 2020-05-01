Завтра в Баку до 21 градуса тепла

Общество 1 мая 2020 14:04 (UTC+04:00)
Завтра в Баку до 21 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове второго мая ожидается переменная облачность, в основном без осадков, в утренние часы ожидается туман, ветер умеренный южный, передает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове будет ночью 10-13, днем 18-22 градусов тепла, в Баку ночью 11-13, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 40-45 процентов.

В регионах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, кое-где интенсивного характера, выпадет град. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью 8-13, днем 20-25, в горах ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в целом благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

(Текст: Турал Гараджаев)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Сотрудникам Amazon из-за коронавируса разрешили работать из дома до 2 октября
Сотрудникам Amazon из-за коронавируса разрешили работать из дома до 2 октября
В Boeing заявили, что не нуждаются в господдержке после выпуска облигаций на $25 млрд
В Boeing заявили, что не нуждаются в господдержке после выпуска облигаций на $25 млрд
Помпео: США считают необычным продолжительное отсутствие лидера КНДР на публике
Помпео: США считают необычным продолжительное отсутствие лидера КНДР на публике
Loading Bars
Лента новостей
Парламент Азербайджана принял отчет Счетной палаты по деятельности за 2019 год Экономика 15:32
В Азербайджане снижен размеры госпошлин за ряд консульских операций Политика 15:32
Таможенная академия Азербайджана расширяет международное сотрудничество с ведущими вузами других стран Транспорт 15:30
В Азербайджане расширен перечень условий для разрешения на временное проживание иностранцев и лиц без гражданства Общество 15:26
В Азербайджане часть штрафов за нарушение ПДД будет перечислена в госбюджет Общество 15:24
Милли Меджлис Азербайджана утвердил около 200 поправок в Уголовный кодекс Политика 15:19
Венецианская комиссия доказала несостоятельность позиции Армении в вопросе принципа нации на самоопределение - российский эксперт Политика 15:19
Азербайджан присоединяется к еще одному международному документу Политика 15:18
Утвержден новый Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Иорданией Политика 15:08
Центробанк Узбекистана опубликовал новый обзор экономики страны Финансы 15:07
Многие хотят выйти на улицу, но... – народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева Социум 15:07
Ханде Харманджи: Азербайджан является одной из ведущих стран в борьбе с пандемией Общество 15:03
Возбуждены уголовные дела против представителей глав Исполнительной власти четырех районов Азербайджана Происшествия 14:59
Назван объем кредитования экономики Казахстана Финансы 14:54
Малый бизнес в Грузии получит выгоды от обновленной программы кредитных гарантий Бизнес 14:48
Пустые классы Баку…Ролик сняли учителя… Очень трогательно! (ВИДЕО) Социум 14:46
Сотрудникам Amazon из-за коронавируса разрешили работать из дома до 2 октября США 14:38
ВОЗ призывает Китай пригласить ее экспертов к расследованию истоков коронавируса Другие страны 14:30
Президент Ильхам Алиев принял генерального прокурора Кямрана Алиева в формате видеосвязи (ФОТО) Политика 14:25
В марте 2020 года максимально сократилось число иранских туристов, посетивших Турцию Турция 14:25
Казахстанская компания закупит трубы Тендеры 14:20
Помощник Президента Азербайджана Магеррам Алиев и начальник Госпогранслужбы посетили части и подразделения дивизии «Газах» (ФОТО) Политика 14:20
В Грузии выросло кредитование экономики Финансы 14:05
Число трудовых договоров увеличилось почти на 100 тыс. - минтруда Азербайджана Общество 14:05
Завтра в Баку до 21 градуса тепла Общество 14:04
Президент Ильхам Алиев назначил Кямрана Алиева генеральным прокурором Азербайджана Политика 13:45
Туркменистан обсудил сотрудничество в области морских грузоперевозок с российской компанией Бизнес 13:43
СП Uz-Kor Gas Chemical продлило срок тендера на закупку комплектов защитной спецодежды Тендеры 13:42
Представители Туркмено-японского совместного комитета рассмотрели вопросы реализации газохимических и транспортных проектов Энергетика 13:40
Власти Японии намерены продлить действие режима ЧС в стране Другие страны 13:40
Названы сроки возобновления полетов единственного лоукостера Казахстана Транспорт 13:35
Турция увеличила импорт LPG из США Энергетика 13:35
Бакинская макаронная фабрика огласила объемы производства с начала 2020 года Бизнес 13:33
В Грузии увеличилась доля просроченных кредитов Финансы 13:32
Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 215 тыс. Европа 13:32
Азербайджан реализует специализированные программы по финансовому моделированию Бизнес 13:30
Азербайджанская логистическая компания диверсифицирует сферы деятельности Транспорт 13:28
В январе-марте через порты Турции было перевезено свыше 100 тыс. тонн сырой нефти Турция 13:20
Власти Испании прогнозируют, что ВВП страны сократится на 9,2% в 2020 году Европа 13:19
ЦБА раскрыл прогноз по платежному балансу Азербайджана Экономика 13:13
SOFAZ опубликовал статистику реализации своих средств Финансы 13:12
ТОП-9 турецких компаний по импорту LPG Энергетика 13:09
Компания ART Group Logistic о причинах снижения объемов грузоперевозок ИКТ 13:07
Продовольственная продукция Узбекистана выросла в цене Финансы 13:04
Участники ВОВ будут награждены юбилейной медалью Азербайджана - Распоряжение Политика 13:00
Глава ЦБА прокомментировал сообщение о закрытии банков Экономика 12:53
Немецкая компания John Deere готова расширить сферы взаимодействия с Туркменистаном Бизнес 12:45
В Азербайджане растет доля бизнес кредитов Экономика 12:36
В Узбекистане фиксируется повышение уровня потребительских цен и тарифов Финансы 12:32
Число российских туристов, посетивших Турцию в марте, сократилось более чем на половину Турция 12:32
Исполнительный директор ASHBURN International о преимуществах инновационной системы компании Экономика 12:31
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 12:23
Через порты Турции в январе-марте перевалено свыше 300 тыс. тонн авиатоплива Турция 12:19
СГБ Азербайджана распространила информацию об аресте экс-главы ИВ Билясуварского района (ВИДЕО) Политика 12:18
ЦБА снизил верхний предел коридора учётной ставки (ВИДЕО) Экономика 12:15
Режиссер Ильгар Сафат: Уклонение от карантинного режима - легкомысленный подход Социум 12:09
Через порты Турции было перевезено свыше 100 тыс. тонн мазута Турция 12:05
При Тюркском совете создается Транспортный координационный комитет Транспорт 11:57
В Азербайджане продолжается процесс предоставления единовременных выплат Общество 11:45
Россия заинтересована в поставках азербайджанской продукции Экономика 11:44
Коронавирус добрался до руин мозга местных радикалов - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 11:43
Новый генеральный прокурор Азербайджана выступил в Милли Меджлисе Политика 11:38
Туркменистан отправляет гуманитарную помощь Афганистану Туркменистан 11:34
В Узбекистане выделено финансирование на строительство первого фармкластера Строительство 11:32
Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 160 тыс. Европа 11:31
В Австралии мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ Другие страны 11:30
В январе-марте через порты Турции было перевезено свыше 300 тыс. тонн непереработанной серы Турция 11:28
Число случаев заражения коронавирусом превысило 3,5 тыс. в Казахстане Казахстан 11:25
Парламент Азербайджана одобрил кандидатуру Кямрана Алиева на должность генерального прокурора Политика 11:22
В январе-марте через порты Турции было перевалено около 3 млн. тонн дизеля Турция 11:12
В январе-марте Турция увеличила экспорт в тюркоязычные страны Турция 11:11
ВБ оказывает дополнительную поддержку экономике Узбекистана Финансы 11:09
Турция в январе-марте сократила экспорт в страны D-8 Турция 11:06
Увеличились сборы по обязательным видам страхования в Азербайджане в I кв. 2020 года Экономика 11:04
Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 2148 Армения 11:04
В январе-марте 2020 года увеличился экспорт Турции в страны ОЧЭС Турция 11:04
Объем перевалки грузов через турецкий порт Искендерун превысил 13 млн. тонн Турция 11:00
Казахстанская газодобывающая компания объявила тендер на подсчет запасов на месторождении Тендеры 10:58
В Азербайджане в апреле выплаты по соцобеспечению получили более 2 млн. человек Общество 10:57
За сутки в Грузии зафиксированы 27 случаев заражения коронавирусом Грузия 10:51
В январе-марте Франция сократила импорт автомобилей из Турции Турция 10:47
Игнорирование населением Азербайджана рекомендаций правительства может вызвать вторую волну эпидемии коронавируса - американский ученый Политика 10:45
Созданные руками женщин… - российский музей о декоративно-прикладном искусстве Азербайджана Культура 10:32
Азербайджан приступил к исполнению своих обязательств по снижению добычи нефти Энергетика 10:10
В Boeing заявили, что не нуждаются в господдержке после выпуска облигаций на $25 млрд США 10:03
Международный бренд Carrefour будет представлен на рынке Узбекистана уже этой осенью Бизнес 10:00
Канцлер Австрии считает преждевременным говорить о свободе передвижений по Европе Европа 09:59
Золото в Азербайджане подешевело Экономика 09:46
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 09:43
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане достигло 2 046 Узбекистан 09:41
В Казахстане подготовлен план по снижению нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ Энергетика 09:39
В Баку изменена схема движения автобусов по 27 маршрутам Общество 09:19
Курс маната по отношению к мировым валютам на первое мая Экономика 09:19
Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана Политика 09:09
Эрдоган: TANAP - это пример доверия и дружбы между Турцией, Азербайджаном и Грузией Энергетика 09:01
В Казахстане зарегистрировано 102 новых случаев заражения коронавирусом Казахстан 08:52
Власти Японии примут решение о продлении режима ЧС в стране 4 мая В мире 08:24
Внедрение альтернативных источников энергии выгодно для экономики Азербайджана Энергетика 08:13
Китай отказался приглашать ВОЗ к расследованию о коронавирусе Другие страны 07:38
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 7 км Россия 07:18
Все новости