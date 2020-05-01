Завтра в Баку до 21 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове второго мая ожидается переменная облачность, в основном без осадков, в утренние часы ожидается туман, ветер умеренный южный, передает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове будет ночью 10-13, днем 18-22 градусов тепла, в Баку ночью 11-13, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 40-45 процентов.

В регионах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, кое-где интенсивного характера, выпадет град. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью 8-13, днем 20-25, в горах ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в целом благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

(Текст: Турал Гараджаев)