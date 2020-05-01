В большинстве городов и районов Азербайджана возобновляется работа объектов общепита - Оперативный штаб

БАКУ/Trend/ - В большинстве городов и районов Азербайджана возобновляют работу рестораны, кафе и чайхана.

Об этом говорится в информации Оперативного штаба при Кабмине, сообщает в пятницу Trend.

Во всех городах и районах республики и Нахчыванской АР, за исключением Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района, с 00:00 часов 4 мая возобновляется работа кафе, ресторанов и чайханы, при условии исключения использования кальянов в объектах общепита.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)